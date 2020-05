USA og Storbritannia starter handelssamtaler

Rundt 100 forhandlere på hver side skal være med i samtalene, som i likhet med de fleste andre møter for tiden, foregår på video. Denne første runden skal vare i to uker og skal ta for seg temaer som handel med varer og tjenester, digital handel, investeringer og hvordan støtte opp om små bedrifter.

I statsminister Boris Johnsons regjering er det mange som ser på mulighetene for en frihandelsavtale med USA som en av de største fordelene med EU-utmeldingen.