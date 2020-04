Opec-kutt til tross, oljeprisen rett ned etter IEA-rapport

Oljeetterspørselen vil falle med 9,3 millioner fat olje per dag for året som helhet, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) sin månedsrapport denne uka. Bare for april måned vil nedgangen være på 29 millioner fat per dag. Det er det laveste nivået siden 1995.

Det kan ikke Opecs kutt demme opp for, sier sjefanalytiker Amrita Sen i Energy Aspects til Dagens Næringsliv.

– Opec har gjort det de kan med tanke på kutt, og en rekke andre produsenter, som Norge og USA, har ikke forpliktet seg til å kutte noe.

– Det blir opp til markedet nå, sier Sen.

Ved stengetid ble nordsjøolje omsatt for 27,5 dollar fatet på Oslo Børs onsdag, et fall på mer enn 8 prosent siden markedene åpnet.

IEA tror likevel på en gradvis bedring i siste halvår, med styrking av verdensøkonomien og redusert produksjon når oljelagrene er fylt opp. Deretter tror Sen at det vil være en vei opp igjen, kanskje helt på til 100 dollar fatet.

– Det vil ta 18 til 24 måneder å redusere oljelagrene til normalnivå, og vil vi da være tilbake til prisnivåene vi så før jul. Senere kan vi se 80 til 100 dollar fatet siden produksjonsbegrensninger vil lede til et hopp i prisen, sier hun.