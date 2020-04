USAs økonomi ventes å gå ned 7 prosent

Samtidig advarer CBO om at arbeidsledigheten vil overstige 10 prosent.

Om dette skulle skje vil den årlige vekstraten falle mer enn 28 prosent, heter det i estimatet.

Kongressens budsjettkontor understreker at dette er foreløpige tall, og at ytterligere forstyrrelser er mulig for økonomien.

Beregningen tar hensyn til nye krisepakker for å stimulere markedet.