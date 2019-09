USAs budsjettunderskudd passerte 1.000 milliarder dollar

I de elleve første budsjettmånedene var underskuddet, som i norske kroner utgjør nær 9.000 milliarder kroner, 19 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Det samlede underskuddet er nesten like stort som hele det norske oljefondet.

Det amerikanske budsjettåret går fra 1. oktober til 1. oktober.

En av årsakene er økningen i tollsatsene sammenlignet med fjoråret, noe USAs president Donald Trump lenge har pekt på som bevis for at han har vunnet handelskrigen med Kina, selv om det er amerikanske selskaper som har måttet betale prisen.

1. september innfører presidenten nye tollsatser på kinesiske varer.

Amerikansk økonomi har den siste tiden vist tegn på sårbarhet etter mer enn ti års vekst. Industriproduksjonen har gått ned, og forbrukertilliten er svekket som følge av handelskrigen.

USAs føderale budsjett gikk i forrige budsjettår med 779 milliarder dollar i underskudd. Kongressens budsjettkontor (CBO) spår at det årlige budsjettunderskuddet vil øke ytterligere i 2020, og at det ikke vil være under 1.000 milliarder dollar de neste ti årene.