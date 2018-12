NRK: 350-kronersgrensen for momsfri netthandel fjernes fra 1. januar 2020

Den momsfrie grensen på 350 kroner for netthandel fjernes, men først fra 1. januar 2020. Det er KrF og regjeringspartiene blitt enige om etter det NRK erfarer.

Ifølge KrFs eget budsjett kan fjerningen av grensen gi en merinntekt for staten på 750 milloner kroner.

I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottakeren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet.

Grensen på 350 kroner ble innført i 2015. I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner.

Virke jubler

Hovedorganisasjonen Virke er på vegne av handelsnæringen svært fornøyd med at det trolig blir slutt på momsfritaket for netthandel fra utlandet.

Ifølge NRK er regjeringspartiene og KrF enige om å skrote grensen på 350 kroner for momsfri netthandel i budsjettavtalen som presenteres tirsdag kveld.

– Alt vi har bedt om, er å konkurrere på like vilkår, og vi er glade for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

«Konkurranse på like vilkår»

Han mener at gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper.

«Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380.000 mennesker jobber», skriver Virke i en pressemelding.

Ifølge NRK innebærer budsjettavtalen at 350-kronersgrensen først forsvinner fra 1. januar 2020.

– Fjerningen av 350-kronersgrensen skjer ikke et sekund for tidlig, slår Kristensen fast.