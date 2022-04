Børsuken i minus etter kraftig fall fredag

Hovedindeksen på Oslo Børs endte uken på 1.263,88 poeng, etter at det torsdag ble satt ny toppnotering med 1.285,21 poeng. Totalt endte børsuken med et fall på 1,2 prosent.

Børslokomotiver som Equinor (-2,2 prosent), Aker BP (-2,6 prosent), Yara (-3,8 prosent) og Norsk Hydro (-6,4 prosent) bidro til det kraftige fallet fredag.

Dermed fulgte Oslo Børs fallet i oljeprisen og nedgangen på en rekke av verdens øvrige børser fredag.

Oljeprisen har siden natt til fredag falt med rundt 1,3 prosent til i underkant av 107 dollar fatet.

I Europa har FTSE 100-indeksen i London falt med rundt 1,1 prosent, CAC 40 i Paris har falt med rundt 1,8 prosent, mens DAX 30-indeksen har falt med 2,1 prosent.

Også på Wall Street i New York er det nedgang fredag. Fallet settes i sammenheng med at den amerikanske sentralbanksjefen torsdag sa at det kan bli aktuelt å øke renta kraftig i neste måned.