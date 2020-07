Oslo Børs startet uken med oppgang

Kværner ble dagens vinner på Oslo Børs med en oppgang på 32,96 prosent etter at selskapet meldte om et bedre resultat enn ventet for andre kvartal.

Dagens taper ble Kongsberg Automotive-aksjen, som endte med en nedgang på 49,83 prosent. Aksjen til Kongsberg-bedriften fikk seg en kraftig smell etter at bildelprodusenten mandag morgen kunngjorde en reparasjonsemisjon der det vil bli hentet inn 300 millioner kroner.

Desidert mest omsatt mandag var Nel-aksjen, som steg 8,64 prosent til 21,50 kroner aksjen og ble omsatt for hele 555 millioner kroner. Det norske hydrogenselskapet har steget kraftig i verdi på børsen de siste månedene i takt med at flere og flere europeiske land har varslet storstilt satsing på hydrogen.

Ellers blant de mest omsatte selskapene endte Equinor opp 1,27 prosent, mens DNB steg 2,76 prosent.

Ved stengetid på Oslo Børs kostet et fat nordsjøolje rett i underkant av 43 dollar fatet, noe som er en oppgang på 0,72 prosent i løpet av dagen.

Blant de toneangivende europeiske aksjeindeksene var DAX 30 i Frankfurt opp 1,18 prosent, FTSE 100 i London var opp 1,62 prosent, mens CAC 40 i Paris var opp 1,15 prosent like før klokka 17 mandag.

Nasdaq, den brede S&P 500-indeksen og Dow Jones-indeksen på New York-børsen startet alle børsdagen med oppgang.