Equinors enorme milliardtap ukjent for styremedlemmer

Lederen av Industri Energi i Equinor har vært styremedlem siden 2017 og sier milliardtapet og mangelen på internkontroll sender uheldig signal.

– Folk flest legger merke til kalkuner, biler og fester. Men det alvorlige er sakene rundt internrevisjonen. Der og da ble ikke internkontrollen tatt til følge. Det er ikke bra, sier Labråthen til Dagens Næringsliv.

Han sier han kjente til at det kom flere kritiske revisjonsrapporter mellom 2013 og 2016, men at han ikke har lest dem.

Heller ikke Tekna-tillitsvalgt og styremedlem Hilde Møllerstad i Equinor visste om tapet på 200 milliarder kroner.

– Jeg har ikke plusset på alt fra år til år. Jeg visste ikke at det var så mye. Det tallet hadde jeg ikke sett. Det er en sum av alt som har skjedd siden 2003, sier Møllerstad, som ble del av styret i fjor.