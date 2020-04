Oslo Børs og oljeprisen faller

Dermed fortsetter nedgangen fra mandag, da indeksen falt med én prosent til 740,9 poeng.

De fleste aksjene i omsetningstoppen faller. Equinor og DNB faller med henholdsvis 3,5 og 3,7 prosent. Tankerederiet Frontline stiger med 8,3 prosent, mens Norwegian vender nesen opp igjen og stiger med 5,2 prosent.

Samtidig faller oljeprisen kraftig. Ved 10-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for under 23 dollar – et fall på nærmere 12 prosent. Det skjer etter et historisk oljepriskollaps i USA, hvor oljeprodusenter i USA mandag måtte betale for å bli kvitt olje. Et fat amerikanske lettolje stengte til minus 37,6 dollar mandag kveld.

– Mange investorer ville selge futuren som forfaller i dag og har levering i mai og heller kjøpe neste future med levering i juni. Med svært fulle amerikanske oljelagre var det svært få som ville motta olje allerede i mai, og prisen ble dermed negativ. Det er første gang dette skjer, heter det i Nordeas morgenrapport.