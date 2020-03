Tror kronefallet kan føre til at utlendinger ikke vil jobbe i Norge

– For fiskeflåten var dette en redningsbøye, men for norsk fiskeindustri kan et slikt kursfall på lengre sikt medføre at det ikke lenger lønner seg for polakker og arbeidere fra baltiske land å reise til Norge for å jobbe, sier han til Fiskeribladet.

Det siste året har kursen på en euro variert fra 9,5 til 10,25 norske kroner. De siste ukene har den derimot steget raskt. Torsdag var den på det høyeste over 13,5 kroner. Klokken 13 hadde den gått ned til 12,33 kroner.

Det kan føre til mangel på arbeidskraft i fiskeindustrien. Samtidig er det gunstig for fiskekjøpere som har betalt høye priser for fisken i vinter. Kursfallet dekker nemlig foreløpig prisfallet i euro.

– For fiskeprodusenter som har mye fisk på lager, er det bra at verdiene av denne ikke svekkes så mye i norske kroner, mener Egeness.

