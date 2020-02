Kraftige virus-fall på europeiske børser

Bakgrunnen for de kraftige børsfallene er meldinger om et økende antall smittede og døde i flere land. I Italia har ytterligere én person mistet livet, og det samlede antallet døde her er nå fire.

Den viktigste aksjeindeksen i Milano hadde mandag formiddag falt over 4 prosent. I London og Frankfurt var nedgangen på henholdsvis 3,3 og 3,5 prosent, og også hovedindeksen på Oslo Børs hadde falt 3,5 prosent.