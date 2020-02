DNB med svakere fjerde kvartal, men styrket årsresultat

Ifølge Infront hadde analytikerne på forhånd ventet et nettoresultat på 5,1 milliarder kroner i fjerde kvartal, skriver E24.

DNBs årsresultat ble 25,7 milliarder kroner, drøyt 1,4 milliarder mer enn året før.

– Vi er veldig godt fornøyde med det vi har fått til sammen med kundene våre i 2019. Økt aktivitet i alle segmenter førte til en utlånsvekst på over 50 milliarder kroner, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i en pressemelding.

Netto renteinntekter for hele 2019 var på 39,2 milliarder kroner, en oppgang fra 6,52 prosent fra året før. For fjerde kvartal var renteinntektene 10,3 milliarder kroner, 736 millioner kroner mer enn i samme kvartal året før, fremgår det av bankens resultatfremleggelse torsdag.

Banken betaler ut et utbytte på 9 kroner per aksje, opp fra 8,25 kroner året før. Det tilsvarer en utdeling på over 14 milliarder kroner til aksjonærene, hvor staten ved Nærings- og fiskeridepartementet får den største utbetalingen.

Tapsavsetningene for fjoråret var på nær 2,2 milliarder kroner. Ifølge banken er dette relativt lavt i et historisk perspektiv. Av disse avsetningene kom 178 millioner kroner i fjerde kvartal. Tapene er likevel høyere enn i 2018, da tilbakeføringene av nedskrivninger var høyere enn tapene.

– Norsk økonomi går fortsatt veldig bra, selv om vi venter at veksten blir litt lavere de neste årene, sier konsernsjefen.