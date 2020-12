Italia godkjenner ny krisepakke

Krisepakken utsetter blant annet fristen for å betale skatt for bedrifter i områder som er underlagt de strengeste coronarestriksjonene. I tillegg får arbeidstakere innen turistnæringen, kunst, idrett og fritidsaktiviteter en utbetaling på drøyt 10.500 kroner hver. Politiet får ekstra midler til å sikre at smitteverntiltak blir fulgt.

Italia var det første europeiske landet som ble hardt rammet av coronaviruset, og landet ble stengt ned i over to måneder. Etter at antallet tilfeller steg til værs igjen denne høsten, har landet forsøkt å unngå en nasjonal nedstenging og fokusert på lokale tiltak. Senere mandag skal statsminister Giuseppe Conte møte lederne for Italias 20 regioner.