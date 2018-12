Milliarder tapt i skattesvindelen mot Sverige

Opplegget med avansert skatteplanlegging som har rammet flere europeiske land, har trolig tappet Sverige for over 14 milliarder svenske kroner, melder SVT.

I årene fra 2006 til 2014 ble det tilbakebetalt utbytteskatt på bakgrunn av fiktive aksjehandler og aksjebeholdninger.

Dette utgjør 14,3 milliarder svenske kroner, skriver SVT.

I oktober ble det avslørt at omfanget på denne typen skattesvindel har vært svært omfattende. Flere Europeiske land er blitt tappet for store skattebeløp.

Omfanget for bare Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia og Danmark skal være 500 milliarder kroner i perioden, meldte Danmarks Radio oktober.

Det er også kjent at tilsvarende aktivitet er skjedd i Norge. Ifølge skatteetaten ble Norge svindlet for i underkant av 600.000 kroner i 2013 og lyktes to år senere med å stanse ti svindelforsøk på til sammen 350 millioner kroner. Det er ikke kjent om Norge ytterligere er rammet.

Opplegget er omtalt som cum-ex-svindel eller cum-cum, men beskrives av de involverte bankene, selskapene og skatterådgiverne som skatteplanlegging. Nå har skatteetatene i de fleste landene avslørt og slått hardt ned på aktivitetene.

I SVTs gransking av svindelen som ble publisert i oktober og november i samarbeid blant annet med den tyske researchredaksjonene Correctiv, er det spesielt den svenske SEB som har vært aktiv.

– Vi har gjort dette fram til i dag. Dette er standardtransaksjoner som skjer blant annet i Frankrike, Holland, Norge og hvor som helst, sier en tidligere banksjef i SEB til kanalen.

Bankens direktør avviser at de har kunder og forretningsforbindelser der eneste mål er å unngå skatt.

– Vi følger lover og regler i alle forretninger vi gjør, sa bankdirektøren i SEB Johan Torgeby i oktober til SVT.

