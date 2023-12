Det norske Hurtigruteskipet MS «Maud», tidligere MS Midnatsol, var torsdag kveld i trøbbel i Nordsjøen utenfor Esbjerg.

Det skriver danske TV 2 og VG.

Problemene oppsto i «krysset» mellom Norge, Danmark og Storbritannia, sør for oljefeltet Ekofisk. Skipet var da på vei fra Florø til havnebyen Tilbury i Storbritannia. Det var den danske redningstjenesten som koordinerte oppdraget.

Stig Flemming Olsen, vakthavende befal ved de danske forsvarets operasjonssentral bekreftet hendelsen overfor danske TV 2.

Cruiseskipet skal ha fått problemer etter at vinduene på skipsbroen – hvorfra skipet styres – ble sprengt i stykker.

Hendelsen skal ha skjedd rundt kl. 16.00 i torsdag.

– De har fått slått inn noen ruter, hatt «black out» og sannsynligvis hatt vanninntrenging på broen – sannsynligvis er det også der vinduene har slått inn, sa redningsleder Edvard Middelthon til VG rundt klokken 18.30 torsdag.

Uværet Pia har herjet i området. Det er sju år siden sist det ble målt så kraftig vind i Danmark, melder dansk TV 2. Stormen har også feid inn over kysten i Sør- og Sørvest-Norge.

Vann skal ha kommet inn i broen og forårsaket strømbrudd. Det betyr at skipet seiler som et «svart skip», forklarer Olsen.

– Skipet har styrekraft, men det styres manuelt, og dermed ikke via skipets elektroniske systemer, slik det vanligvis gjør, sier han.

Videre forteller han at skipet er stabilt, og at det ikke lenger anses som en redningsaksjon. Håpet nå er å skaffe en slepebåt for å bistå skipet.

Situasjonen følges nøye, og det er satt helikoptre i beredskap både i Danmark og England som kan kalles inn ved behov, avslutter han.

Det ikke er rapportert om alvorlige personskader.