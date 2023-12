Frykter Trump

Da Ukrainas president Zelenskyj møtte pressen i Kyiv tirsdag, sa han at ingen vet når krigen mot Russland tar slutt.

– Selv respekterte personer, våre offiserer og våre vestlige partnere, som sier at dette er en krig som vil vare i mange år, vet ikke, sa Zelenskyj.

Men ukrainerne kan vinne raskere hvis de forblir motstandsdyktige, mener han.

Zelenskyj gjentok at det ikke kan bli avholdt noe parlamentsvalg i Ukraina så lenge krigen pågår.

En endelig beslutning om mobilisering er ennå ikke tatt, påpeker Zelenskyj, som sier han «trenger flere argumenter for å støtte dette».

Vil koste

Forsvarsledelsen og regjeringen skal etter planen diskutere «denne svært ømfintlige saken om mobilisering», før saken havner på nasjonalforsamlingens bord, opplyser presidenten.

Zelenskyj påpeker videre at en mobilisering av et slikt omfang vil kreve ytterligere finansiering på rundt 500 milliarder hryvnja. Det tilsvarer nesten 140 milliarder kroner.

Ukrainas tidligere forsvarsminister Oleksij Reznikov sa i fjor sommer at rundt 1 million mennesker tjenestegjorde i den ukrainske sikkerhets- og forsvarssektoren.

Ukrainske soldater passerer i slutten av november en brennende buss etter et droneangrep i nærheten av Bakhmut i Donetsk fylke i Øst-Ukraina. Foto: Shandyba Mykyta, Ukrainian 10th Mountain Assault Brigade «Edelweiss» via AP / NTB

Seier i Svartehavet

På pressekonferansen sa Zelenskyj at det ukrainske forsvaret har vunnet «en stor seier» i Svartehavet, der ukrainerne har utført vellykkede luftangrep mot russiske krigsskip og sikret maritime handelsruter.

– Alle kan sette pris på at den russiske flåten ble fratatt sin nesten totale dominans i det ukrainske Svartehavet, sier Zelenskyj.

Zelenskyj avviser å forhandle med Russland, selv om landet sliter både på slagmarken og med tegn på krigstretthet blant allierte.

– Jeg ser ingen forespørsel fra Russland. Jeg ser det ikke i deres handlinger. Jeg ser bare arroganse og mord i retorikken deres, sier Zelenskyj tirsdag med henvisning til potensielle forhandlinger for å få slutt på krigen.

Presidenten opplyste videre at Ukraina vil motta «flere» nye luftforsvarssystemer av typen Patriot i vinter. Han sa også at han er sikker på at den avgjørende amerikanske og europeiske støtten til Ukraina vil fortsette.

– Vi jobber veldig hardt med dette, og jeg er sikker på at USA ikke vil svikte oss, sa Zelenskyj.

Frykter Trump

Men Zelenskyj mener det vil få stor betydning for hvordan krigen i landet utspiller seg, om Donald Trump velges til president i USA.

– Hvis politikken til den neste presidenten blir annerledes mot Ukraina, kaldere eller mer basert på økonomi, tror jeg slike signaler får svært stor virkning på krigens gang, sier Zelenskyj med henvisning til Trump.

Han mener at Trump med stor sikkerhet kommer til å ha en annen politikk enn nåværende president Joe Biden.

Putin: Vi har overtaket

Russlands president Vladimir Putin sier at landet har økt produksjonen av våpen og militært utstyr raskere enn det Vesten har gjort. Foto: Mikhail Klimentjev / Sputnik, Kreml via AP / NTB

Også Russlands president uttalte seg om krigens gang tirsdag, snart to år etter at russerne innledet sin fullskalainvasjon av nabolandet. Vladimir Putin hevder det er Russland som nå har overtaket etter å ha motstått en flere måneder lang ukrainsk motoffensiv.

– Vi gjør på effektivt vis det vi mener er nødvendig, vi gjør hva vi vil. Når våre offiserer mener det er nødvendig å holde seg til aktivt forsvar, gjør de det. Og vi forbedrer våre stillinger når det er nødvendig.

Putin hyllet russiske soldater for å ha slått tilbake de ukrainske angrepene som startet i begynnelsen av juni som ledd i Ukrainas forsøk på å gjenerobre okkupert land.

Store minefelt

– Fienden har lidd harde tap, og i stor grad kastet bort sine reserver mens de forsøkte å vise i det minste noen resultater av sin såkalte motoffensiv til sine herrer, sa Putin.

Han la til at «myten om vestlige våpens usårlighet har kollapset».

Under motoffensiven har ikke ukrainske styrker klart å gjøre noen betydelige fremskritt i møte med de russiske forsvarslinjene, som omfatter store minefelt.

Russiske minefelt strekker seg over 7000 kilometer, opplyste forsvarsminister Sergej Sjojgu da han og Putin tirsdag møtte forsvarsledelsen i Moskva.

Utmattelseskrig

Helt siden Ukraina sto imot den første bølgen av angrep da Russland startet fullskalainvasjonen, er det blitt sagt at det er en utmattelseskrig, og at vinneren er den som klarer å forsyne styrkene med våpen og ammunisjon best.

Flere vestlige analytikere har sagt at Russland kommer til å gå tom, men likevel fortsetter angrepene. Heller ikke raketter ser det ut til at Russland går tom for.

Samtidig er det uro knyttet til i hvor stor grad USA opprettholder støtten til Ukraina. Amerikanske våpen er helt avgjørende, og det er usikkert hvor mye Europa kan erstatte.