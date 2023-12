Misnøye med utkast til slutterklæring på klimatoppmøte: – Utilstrekkelig

– Det er et par gode ting inni der, men totalt sett er det helt klart utilstrekkelig og ikke nok for å løse problemet vi er her for å ta tak i, sier EUs klimasjef Wopke Hoekstra om utkastet som ble kjent mandag.

Utkastet nevner ikke utfasing av fossil energi, noe USA etterlyser et sterkere språk om.

– Vi setter pris på innsatsen for å produsere teksten. Samtidig må utslippsreduksjonsdelen, inkludert spørsmålet om fossil energi, styrkes betydelig, sier en talsperson for USAs utenriksdepartement.

– Skuffelse

Frankrike uttrykker også skuffelse over utkastet.

– Denne teksten er utilstrekkelig. Det er flere ting som ikke kan aksepteres slik de er. Det er en skuffelse, sier Frankrikes minister for energiomstilling, Agnes Pannier-Runacher.

Flere små øynasjoner, som er spesielt utsatt for klimaendringer, er heller ikke fornøyde.

– Det vi har sett i dag er uakseptabelt. Vi vil ikke gå stille til vanngravene våre, sier sjefdelegat fra Marshalløyene, Samuel Silk.

– Latterlig

– Det siste forslaget til vedtakstekst er en usammenhengende liste over svake tiltak som er helt løsrevet fra det som trengs for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Hun sier videre at fossil energi må utfases fullstendig og raskt for å nå målene i Parisavtalen:

– Verdens land som ønsker omstilling, må stå imot og kjempe for at ambisjonene ikke vannes ut i sluttspurten.

Leder i Changemaker, Marte Hansen Haugan, kaller utkastet for latterlig.

– Skal verden klare å nå klimamålene må det komme inn tekst om fullstendig utfasing av fossile brensler, ikke reduksjon, sier Haugan.