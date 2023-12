Mannen ble arrestert onsdag morgen etter at London-politiet fikk meldinger om en forstyrrende mann om bord i et fly fra USA. Han ble arrestert for drukkenskap.

I tillegg er han anklaget for ett seksuelt overgrep. Denne anklagen vil imidlertid, ifølge det britiske politiet, ikke bli tatt videre.

Mannen skulle møte i retten fredag. Det skriver CNN.

Skulle hente fange

Politimannen, som jobber i US Marshal service, skal ha reist med en annen betjent. De skulle angivelig hente en fange som skulle utleveres fra Storbritannia til USA. Det sier en anonym kilde til CNN.

I løpet av flygningen ble angivelig begge betjentene beruset, og én av dem skal ha berørt en kvinne på upassende vis.

Begge betjentene ble i utgangspunktet anholdt, men den ene fikk gå etter kort tid, skriver AP.

Siktet

En talsperson fra US Marshal Service forteller at de ser alvorlig på anklager om denne typen oppførsel, skriver Sky News.

Flyet de to betjentene kom med var et Delta Air Lines-fly som kom fra JFK-flyplassen i New York. Flyselskapet samarbeider nå med politiet.

Politibetjenten er siktet for å ha gått ombord i et fly full.