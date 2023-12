Tidligere Nato-sjef Anders Fogh Rasmussen foreslo i november at en løsning på Ukraina-krigen kunne være å gi Nato-medlemskap til de ikke-okkuperte områdene av Ukraina, mens de okkuperte områdene forblir utenfor.

I et større intervju med den tyske avisen Zeit , er Finlands president, Sauli Niinistö, tydelig på at det ikke er løsningen.

– Det vil skape en ny grense innad i Ukraina, og jeg har vanskelig for å se at det på noen måte skulle være en løsning. Hva om krigen fortsetter? Da får vi en tredje verdenskrig. Hvis krigen ikke fortsetter, vil det være en permanent grense. Jeg tror ikke ukrainerne ville akseptert en slik ordning i fremtiden, sier han til den tyske avisen.

Niinistö har vært president i Finland siden 2011.

Tror Kina er viktig

Niinistö ser heller for seg at en løsning på konflikten vil være avhengig av Kina, da han mener Kinas rolle i krigen er viktig.

– Kina anser Europa som viktig, i det minste økonomisk. Hvis europeere forstår at Kina støtter Russland, ville Kinas image endret seg blant innbyggere som kjøper så mange kinesiske varer.

Niinistö forteller om et møte med Zelenskyj tidligere i år.

– Da understreket Zelenskyj at han var klar til å snakke med Kina. Kina bør inkluderes når vi planlegger hvilke endelige sikkerhetsgarantier Ukraina kan få. For hvis Kina er involvert i en slik løsning, må de også holde sine russiske venner ansvarlige, sier den finske presidenten.

Dårlig nytt for Ukraina

Republikanerne i Senatet i USA stanset onsdag forslaget om nødhjelp til Ukraina.

– Dette er dramatisk. Hvis dette vedvarer kan det få alvorlige følger for den videre krigføringen i Ukraina, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til ABC Nyheter.

– Russland, de feirer nok dette.

Han understreker at Russland ikke nødvendigvis vinner krigen med det første, eller at Ukraina kommer på hælene med én gang, men det vil bli hardere for Ukraina å stå imot de russiske angrepene.