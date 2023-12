Republikanerne i Senatet i USA stanset onsdag forslaget om nødhjelp til Ukraina.

I forkant av onsdagens avstemning advarte president Joe Biden om at avstemningen vil bli husket lenge.

– Historien kommer til å være hard mot dem som snudde ryggen til frihetens sak, sa Biden, men til ingen nytte.

Republikanere i Senatet i USA stanset forslaget om nødhjelp til Ukraina og Israel, fordi et vedlegg om innvandringsreform er fjernet.

Konservative senatorer hadde krevd at innvandringsreformen skulle være en del av vedtaket, men ettersom det er fjernet, stemte de for ikke å gå videre i behandlingen av nødhjelpspakken til 106 milliarder dollar, skriver NTB.

Video: Sjeldent innblikk fra frontlinjen: – Ikke gi opp!

Risikerer større ukrainske tap

Palle Ydstebø er sjef for seksjon landmakt på Krigsskolen ved Forsvarets høyskole. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dette er dramatisk. Hvis dette vedvarer kan det få alvorlige følger for den videre krigføringen i Ukraina, sier Palle Ydstebø til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Russland, de feirer nok dette.

Han understreker at Russland ikke nødvendigvis vinner krigen med det første, eller at Ukraina kommer på hælene med én gang, men det vil bli hardere for Ukraina å stå imot de russiske angrepene.

– Det gjelder både på bakken og ulike former for missil, rakett og droneangrep mot ukrainske byer og infrastruktur. Som følge av det, risikerer man større ukrainske tap av soldater og sivile, sier Ydstebø.

Nederlag for Biden

Avvisningen av nødhjelpspakken er et betydelig nederlag for president Joe Biden. Han har advart Kongressen og sagt at Russlands president Vladimir Putin ikke vil gi seg med seier i Ukraina, men kan gå så langt som å angripe et Nato-land.

USAs president har vært tydelig at nye bevilgninger «ikke kan vente». Foto: Stephanie Scarbrough / AP

– Dette er en trist dag, sa demokratenes flertallsleder i Senatet hus Chuck Schumer etter avstemningen, skriver Washington Post.

I et digitalt G7-møte tidligere denne uken, advarte Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, at Russland regner med at vestlige lands støtte til Ukraina skal «kollapse» neste år.

– Den pågående krigen handler ikke bare om Ukraina, men Europa, sa Zelenskyj.