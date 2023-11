– Bildene fra den israelske militæroperasjonen på Shifa-sykehuset i Gaza ryster meg dypt. Aksjonen forverrer den allerede forferdelige situasjonen for både pasienter og helsepersonell, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Han er bekymret for situasjonen på Vestbredden, og sier at angrepene mot sivile ikke kan aksepteres av det internasjonale samfunnet. Han mener at det viktigste akkurat nå, er å sørge for humanitær våpenhvile.

– Alle partene i konflikter må forholde seg til de internasjonale reglene i krig: humanitærretten. Dette gjelder Israels angrep som uproporsjonalt rammer sivile, så vel som Hamas som fremdeles holder gisler, sier Eide.

De første norske borgerne som har vært innestengt i Gaza ble denne uka tatt imot av et utrykningsteam i Kairo.

– Jeg er enormt lettet over at de er i trygghet. I utenriksdepartementet jobber vi så hardt vi kan med å få resten av våre borgere ut av Gaza. Samtidig er det viktig å presisere at det fremdeles er over to millioner innbyggere i Gaza som er fanget i en grusom situasjon, sier Eide.