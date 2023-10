– Jeg har besluttet å gi Adam Kadyrov republikkens høyeste utmerkelse, sa Rashid Temrezov, leder for den sørrussiske republikken Karatsjajevo-Tsjerkessia onsdag.

Temrezov nevnte i uttalelsen ikke Adam Kadyrovs bruk av vold. I uttalelsen viser Temrezov til 15-åringens «personlige bidrag til utviklingen av etnisk og regionalt samhold og styrking av tradisjonelle islamske verdier».

15-åringen har fra før fått medalje fra lederen for Tatarstan-regionen og en medalje for heltemodig innsats for Tsjetsjenia fra sin far.

Det var i september at 15-åringen slo en fange i et fengsel. Den innsatte var en 19 år gammel russer som i mai ble anklaget for å ha brent Koranen foran en moské i Volgograd. 19-åringen ble senere overført til den russiske republikken Tsjetsjenia, der flertallet av befolkningen er muslimer.

Voldsutøvelsen ble filmet og Kadyrov sa den gang at han var stolt av sønnen sin. Politiet i Groznyj har henlagt saken og vist til at 15-åringen ikke er myndig. I henhold til russisk straffelov er foreldre ansvarlig for barnas handlinger.

Videoen vakte sterke reaksjoner i Russland, både fra borgerrettighetsaktivister og høyreorienterte nasjonalister, som mente at Kadyrov, en nær alliert av president Vladimir Putin, burde straffeforfølges.