Det skjer etter at Kirgisistan har invitert den russiske presidenten på statsbesøk.

«På invitasjon av presidenten i Den kirgisiske republikk, Sadyr Japarov, vil presidenten i Den russiske føderasjonen, Vladimir Putin , avlegge et offisielt besøk til landet,» skriver den kirgisiske presidentadministrasjonen på sin hjemmeside, ifølge Reuters.

Besøket skal etter planen finne sted torsdag 12. oktober, og inngår som en del av et toppmøte i Samveldet av uavhengige stater (CIS) i Bishkek, som starter fredag.

Arrestordre på livstid



I mars utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og landets barneombud.

Ifølge sjefaktor i ICC, Karim Khan, risikerer Putin at arrestordren mot ham blir stående så lenge han er i live ettersom det ikke eksisterer foreldelsesfrist for krigsforbrytelser.

Russiske myndigheter har avvist anklagene og omtaler arrestordren som meningsløs.

USAs president Joe Biden har uttalt at Putin har begått krigsforbrytelser i Ukraina, og forsvarer ICCs arrestordre.

Brasil inviterer Putin



De fleste land har ratifisert ICC sin jurisdiksjon. Enkelte land har invitert Putin på tross av arrestordren, men hittil har trolig ikke Putin våget å reise ut av landet av frykt for pågripelse.

Da Nord-Koreas diktator Kim Jong-Un møtte Vladimir Putin i september, skjedde det på russisk jord, i Vladivostok.

Under G20-toppmøtet i India i september uteble Putin. Noe av bakgrunnen antas å være at han er ettersøkt for krigsforbrytelser.

Brasils president Lula da Silva har garantert at Putin ikke vil bli pågrepet hvis han deltar på G20-toppmøtet i Brasil neste år.

Droppet Sør-Afrika – er velkommen til Kina



I sommer droppet Putin en planlagt reise til Sør-Afrika hvor han var invitert til å delta på Brics-landenes toppmøte. Sør-Afrika, som er tilsluttet Den internasjonale straffedomstolen, ville ha vært forpliktet til å pågripe den russiske presidenten dersom han hadde dukket opp.

– I felles forståelse vil president Putin ikke delta på toppmøtet der Russland vil bli representert ved utenriksminister Sergej Lavrov, uttalte en talsmann for Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

I neste uke skal Putin etter planen møte Kinas president Xi Jinping i Beijing. Hverken Kirgisistan eller Kina er medlemmer av ICC.

Armenias statsminister takket nei



Ifølge Moscow Times har Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, avslått å møte Putin og Kirgisistans president. Begrunnelsen for avslaget skal være «en rekke omstendigheter», uten nærmere begrunnelse.

Armenia har tidligere vært en nær alliert av Russland, men følte seg sviktet etter Aserbajdsjans lynkrig som for kort tid siden resulterte i at 130.000 armenere flyktet fra Nagorno-Karabakh i slutten av september.