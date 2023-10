Gram var tirsdag på vei til Brussel for å møte sine forsvarsminister-kolleger i Nato. Som Nato-sjef Jens Stoltenberg har uttalt, sier også Gram at Nato følger med og støtter Finland nå.

– Om det er behov for støtte fra Norge, vil vi være positive til det. Men det er fortsatt for tidlig å si hva som har skjedd. Vi har for vår del stor oppmerksomhet på å sikre infrastrukturen i våre egne havområder, slik vi har hatt siden Nord Stream-bruddet, men står i dialog med Finland, sier forsvarsministeren til avisen.

Dette finske militærskipet befinner seg i Østersjøen. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Finske forsvaret

Registrerte rystelser

Norske forskere registrerte rystelser på bunnen av Østersjøen samme natt som lekkasjen i gassrørledningen oppsto.

– Vi har registrert at det har vært en liten rystelse i bakken der natt til 8. oktober, sier viseadministrerende direktør Arve Mjelva i forskningsinstituttet NORSAR til VG.

På sine nettsider skriver NORSAR at de har oppdaget en sannsynlig eksplosjon langs den finske kysten av Østersjøen klokken 1.20 (lokal tid i Finland) 8. oktober 2023.

– Hendelsen er estimert til å ha en styrke på 1,0, som er mindre enn Nord Stream-eksplosjonen i september 2022, skriver forskningsinstituttet videre.

Til VG sier Mjelva at de vil fortsette å undersøke dataene.

– Nato står klare

Klokken 2 natt til søndag begynte trykket i rørledningen plutselig å falle, og rørledningen er nå ute av funksjon, ifølge SVT. Det er konstatert at det var et brudd på gassrørledningen som forårsaket lekkasjen.

Gassledningen har sannsynligvis blitt utsatt for sabotasje, sier Finlands president Sauli Niinistö.

– Det er trolig at skaden på både gassrørledningen og kommunikasjonskabelen er et resultat av utenforstående aktivitet, sier Niinistö i en uttalelse tirsdag.

Infrastrukturen ligger i Finlands økonomiske sone.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Nato er klar til å dele informasjon om skadene på den undersjøiske infrastrukturen mellom Estland og Finland.

– Nato står klar til å støtte sine allierte, skriver Stoltenberg på Twitter/X.