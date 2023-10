Lørdag formiddag innledet Hamas et storstilt overraskelsesangrep på Israel ved å avfyre en byge av raketter fra Gazastripen og sende krigere inn på israelsk territorium.

Det israelske militæret har angrepet det Hamas-styrte området med en rekke luftangrep, og mandag morgen hadde over 1100 mennesker blitt drept på begge sider, ifølge Associated Press. Tusenvis av andre skal være skadet.

Ingen bevis

Donald Trump sier i et innlegg på plattformen Truth Social at amerikanske skattebetalere «bidro til å finansiere» Hamas-angrepet, muligens fordi Joe Biden godkjente 235 millioner dollar i bistand til palestinerne i 2021.

Det finnes imidlertid ingen bevis for at noen av midlene gikk til Hamas. Størstedelen av støtten gikk til å finansiere humanitær bistand administrert av FN , skriver Newsweek.

Kort tid senere trappet den tidligere presidenten opp retorikken mot Biden og skriver at presidentens innvandringspolitikk hadde ført til at militante Hamas-medlemmer «strømmet» over grensen mellom USA og Mexico . Trump sier også at Biden og hans «sjef» Barack Obama ville være ansvarlige for eventuelle Hamas-angrep i USA.

«De samme menneskene som plyndret Israel, strømmer inn i vårt en gang så vakre USA, gjennom vår HELT ÅPNE SYDGRENSE, i rekordstort antall». «Planlegger de et angrep i landet vårt? Crooked Joe Biden og hans BOSS, Barack Hussein Obama, gjorde dette mot oss!», skriver Trump på Truth Social.

Høyere under Trump

Det finnes ingen bevis for påstanden om at militante fra Hamas, som den amerikanske regjeringen anser som en terrorgruppe, strømmer over grensen mellom USA og Mexico.

Statistikk fra «U.S. Customs and Border Protection» (CPB) viser at 76 personer på USAs terrorliste har forsøkt å krysse den sørlige grensen så langt i 2023.

CBP-statistikken tyder ikke på at noen av dem som forsøkte å krysse grensen, var militante Hamas-medlemmer. Ingenting tyder på at gruppen, som har sverget på å utslette Israel og opprette en islamsk stat, har til hensikt å angripe USA eller andre steder utenfor Midtøsten.

I tillegg ser det ut til at antallet grensepasseringer av migranter på terrorlisten har vært betydelig høyere under Trump-administrasjonen enn under Biden.

Under Biden ble det registrert 67 tilfeller i 2022, mens det ble registrert 155 på samme tidspunkt under Trumps presidentperiode, i 2018.