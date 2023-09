Hollywood-streiken: Skuespillerne og studioene gjenopptar dialogen

I en melding på X skriver fagforeningen at flere toppledere i AMPTP vil være til stede i forhandlingene.

– Vi setter pris på den utrolige solidariteten og støtten dere alle sammen har vist i disse 76 dagene med streik, heter det i meldingen.

Fagforeningen tok sine medlemmer ut i streik etter at samtaler om lønn og strid rundt bruk av kunstig intelligens ikke førte fram.

Det skjedde etter manusforfatternes fagforening WGA gikk ut i streik i starten av mai etter at forhandlinger om blant annet lønn, bemanning, bruk av kunstig intelligens og kompensasjon fra strømmetjenestene gikk i stå. Den streiken ble løst gjennom forhandlinger søndag

Resultatet av de to streikene er at store deler av underholdningsindustrien i Hollywood har hatt pause, noe som berører produksjon av fjernsynsserier og filmer. Det er første gang siden 1960 at de to fagforeningene har streiket samtidig.