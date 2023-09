Etter at den ukrainske motoffensiven omsider kom i gang, har Ukraina trappet opp angrepene mot Krimhalvøya.

Natt til onsdag utførte blant annet Ukraina et omfattende angrep mot havnebyen Sevastopol på Krimhalvøya, et angrep som skal ha skapt «katastrofale skader» og blant annet ødelagt et avansert S-400 luftvernsystem.

På grunn av den økte militære innsatsen har diskusjonene om det er mulig for Ukraina å gjenerobre halvøya, gjenoppstått.

Les mer om Ukraina-krigen her!

Se video: Stor eksplosjon på Krimhalvøya

Dette bør Ukraina gjøre

Dr. Scott Savitz i tenketanken RAND Corporation mener det vil være vanskelig for Ukraina å gjenerobre Krim, men at det fortsatt er mulig.

– Krim er i alle fall ikke lenger en sikker base hvorfra Russland kan angripe andre deler av Ukraina, sier han til Newsweek.

Savitz mener Ukraina «nådeløst» bør raide Krims kystlinje, og mens de fortsatt påfører skade kan de rykke inn for en direkte invasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette mener han vil sette russiske styrker i en posisjon der de må være forberedt på å forsvare hvert punkt langs Krims kyst og samtidig kontinuerlig opprettholde en «høy tilstand av årvåkenhet overalt».

– Den psykologiske effekten av slike raid vil sannsynligvis også være uforholdsmessig, sier eksperten.

Et hovedmål

Krimhalvøya har vært ulovlig annektert av Russland siden 2014.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttalt at gjenvinning av halvøya er et av hans hovedmål i krigen.

Flere forslag til løsninger på krigen har derimot vært sentrert rundt at Ukraina kan gi fra seg nettopp Krim, og andre områder i Øst-Ukraina.

Dette har Zelenskyj gått hardt ut mot.