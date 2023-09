Hevder russisk pilot forsøkte å skyte ned britisk spionfly

29. september i fjor møtte et britisk RAF-overvåkingsfly på to russiske SU-27 jagerfly i internasjonalt luftrom over Svartehavet. Det britiske flyet hadde ifølge BBC et mannskap på opp til 30 personer om bord.

Under møtet med det britiske overvåkingsflyet avfyrte en av de russiske pilotene to missiler, som Russland senere har omtalt som en teknisk feil. Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace uttalte også at de ikke anså hendelsen for å være en bevisst eskalering fra russisk side.

Video: Her går det russiske ammunisjonslageret i lufta

Nye opplysninger

Nå har derimot nye opplysninger brakt et nytt syn på saken. BBC har vært i kontakt med tre høytstående vestlige forsvarskilder med kjennskap til hendelsen. De har fortalt det britiske nyhetsnettstedet at russisk kommunikasjon, avlyttet av RAF-flyet, gir en helt annen versjon enn den offisielle.

Ifølge de nye opplysningene skal den russiske piloten ha forsøkt å skyte ned det britiske RAF-overvåkingsflyet.

Slik var hendelsesforløpet

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Da de to russiske SU-27-flyene nærmet seg RAF-flyet, mottok de en melding fra kontrolleren ved bakkestasjonen.

En vestlig kilde forteller BBC at ordene de mottok var noe i retning av «du har målet».

Denne tvetydige språkbruken ble tolket av en av de russiske pilotene som tillatelse til å avfyre våpen.

Den løse språkbruken tyder ifølge BBCs kilder på en høy grad av uprofesjonalitet fra de involverte. Til sammenligning bruker NATO-piloter svært presist språk når de ber om og mottar tillatelse til å avfyre våpen.

RC-135W Rivet Joint benyttes til elektronisk overvåkning. Foto: Sgt. Neil Bryden / Royal Air Force

To avfyringer

Den russiske piloten avfyrte et luft-til-luft-missil, som ble skutt ut, men mislyktes i å låse seg på målet, ifølge BBC. Det skal ha vært en feilskytning, ikke en funksjonssvikt.

Deretter skal det ha oppstått en krangel mellom de to russiske pilotene. Piloten på det andre SU-27-flyet trodde ikke de hadde fått tillatelse til å avfyre våpen. Han skal ha kjeftet på kameraten sin og spurt ham hva han trodde han holdt på med. Likevel avfyrte den første piloten likevel et annet missil.

Det andre missilet skal rett og slett falt fra vingen, noe som antyder at våpenet enten hadde en feil eller at avfyringen ble avbrutt.