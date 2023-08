– Ukrainerne vinner gradvis terreng, noe som betyr at de presser russerne tilbake. De er i stand til å komme seg gjennom noen av disse tungt forsvarte områdene, ikke minst minefelt.

Det sier Nato -sjef Jens Stoltenberg i et nytt intervju med den amerikanske nyhetskanalen CNN.

Etter noen måneder med svært små bevegelser langs frontlinjen, har den ukrainske hæren sakte, men sikkert gnagd seg gjennom russernes forsvarsverk.

– Nå er de i ferd med å oppnå enda større gevinster

Ukrainske soldater fyrer løs mot russiske stillinger ved frontlinjen nær Bakhmut i Donetsk. Foto: Libkos / AP / NTB Foto: NTB

Dette blir nå lagt merke til av militære eksperter, russerne selv og Natos øverste ledelse. Gjennomslaget ved Robotyne kan være starten på det som kan bli en raskere fremrykking mot nøkkelbyen Tokmak, og senere Melitopol. Klarer ukrainerne det, vil de kunne avskjære russiske styrker og isolere Krimhalvøya.

– Det vi har sett er at ukrainere har overgått forventningene igjen og igjen. Vi må huske hvordan det hele startet i fjor med den fullskala invasjonen av Russland i Ukraina. Deretter trodde eksperter at Ukraina bare vil stå imot noen dager eller uker. Nå har de frigjort områder i nord for Kyiv, i øst ved Kharkiv, og territoriet i sør ved Kherson. Nå er de i ferd med å oppnå enda større gevinster, sier Natos generalsekretær til CNN.

Har systematisk ødelagt russernes bakre linjer



Underveis har det kommet signaler fra Ukrainas allierte om at motoffensiven går for sakte til tross for enorme leveranser av våpen og ammunisjon fra Nato-land og andre partnere.

Fra ukrainske militærledere har det hele tiden blitt advart om at fremrykkingen tar tid på grunn av gigantiske minefelt som ukrainske styrker må klarere før de kan sende sine styrker inn. I tillegg har russerne bygd mange titalls mil med skyttergraver, som er forsterket med stridsvogngrøfter og dragetenner i forkant.

Ukrainerne må derfor trå svært varsomt og kjempe seg gjennom mange fysiske hindre før de kan gå i direkte kamp med russerne, og ikke bare skyte med artilleri.

Skiftet taktikk etter store tap



I motoffensivens første fase kastet Ukraina inn store styrker, og gikk på store tap. Strategien ble derfor endret. I stedet ble fokuset endret til å slå ut russernes bakre linjer, det vil si kommandoplasser, ammunisjonslagre, artilleristillinger, drivstofflagre og større troppeansamlinger.

Denne taktikken har Ukraina lykkes med. I tillegg har den systematiske demonteringen av russiske minefelt og andre forsvarsverk fungert, selv om det har tatt lengre tid enn mange hadde ønsket. Nå høster ukrainerne gevinsten av denne tålmodigheten. Samtidig kommer det meldinger, også fra russiske bloggere, om at russerne er frustrerte og mangler utstyr og mannskap.

Ber Vesten stole på Ukraina



Ukrainske soldater rykker stadig fremover. På bildet er enheter fra ukrainas 3. stridsvognbrigade i aksjon i nærheten av Kupiansk, en strategisk by på den østlige kanten av Kharkiv-provinsen. Foto: Vadim Ghirda / AP

I løpet av den siste uken har det kommet flere meldinger om gjennombrudd flere steder langs frontlinjen. Det kan være starten på en større militær operasjon hvor Ukraina utnytter russernes svakhet. Når første, og deretter andre forsvarslinje er passert, kan det pulverisere russernes bakre rekker og føre til en større kollaps.

– Dette er hard kamp, og det er en vanskelig kamp. Det er ingen enkel vei til seier for ukrainerne, men de presterer og vinner terreng, understreker Jens Stoltenberg.

Han ber alle Nato-allierte ha is i magen og stole på hvordan ukrainske tropper gjennomfører sine militære operasjoner. Stoltenberg minner om at det er de ukrainske kommandantene på slagmarken som tar de vanskelige og tøffe avgjørelsene, og at Vesten må ha tillit til de krevende vurderingene disse tar.

Stoltenberg avviser forlengelse etter oktober 2024

I samme intervju avviser Jens Stoltenberg allerede nå at han vil fortsette som generalsekretær etter at nåværende ansettelse går ut i oktober neste år, skriver Kyiv Independent.

Stoltenberg lot seg tidligere i år overtale til å forlenge ansettelsen etter sterkt press fra flere Nato-land.

Flere kandidater ble lansert som mulige arvtakere etter Stoltenberg, blant andre Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace, som nå avgår, og Spanias statsminister Pedro Sanchez.

Men ingen av kandidatene oppnådde tilstrekkelig støtte fra alle de 31 medlemslandene i alliansen.