Taliban nekter kvinner å besøke nasjonalpark

Talibans minister for fremme av moral og kamp mot synd, Khalid Hanafi, kunngjorde forbudet på et møte i provinsen lørdag, ifølge kringkasteren TOLOnews.

Han ba lokale myndigheter samarbeide om å håndheve forbudet etter at innbyggerne i provinsen etter hans mening ikke alltid har vært like nøye med å følge Talibans påbud.

En talsmann for lokale myndigheter sier imidlertid at forbudet bare gjelder kvinner som ikke er forskriftsmessig tildekket.

Siden de tok makten i Afghanistan for to år siden, har Taliban gradvis strammet inn på kvinners levekår og bevegelsesfrihet. Blant annet nektes kvinner tilgang til høyere utdanning, og i fjor ble det lagt ned forbud mot at de besøker fornøyelsesparker.

Band-e Amir er Afghanistans første nasjonalpark. Den ble opprettet i 2009, og de blå innsjøene i et spektakulært fjellområde besøkes av tusener av mennesker hvert år.