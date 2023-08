Tidligere i krigen mottok Ukraina det amerikanske rakettsystemet HIMARS fra USA. Våpensystemet er svært presist og det tar kort tid å klargjøre det for strid.

Nå mener den tidligere amerikanske rådgiveren for den ukrainske forsvarssjefen at våpenet kan bli enda mer effektivt mot den russiske invasjonshæren.

Det skriver Newsweek.

– Det er så enkelt

Den tidligere amerikanske offiseren Dan Rice var sentral da Biden-administrasjonen besluttet å sende en ny type klaseammunisjon for kanoner til ukrainerne i juli.

Nå mener den tidligere rådgiveren for den ukrainske forsvarssjefen Valeryj Zaluzhnyi at Ukraina kunne vært tjent med at USA sender en ny type klaseammunisjon med større spredning, som i tillegg skal kunne brukes i HIMARS-systemet som kan skyte ut flere raketter rask etter hverandre.

– Hvis de får to tusen klaseraketter, tror jeg krigen vil være over. Det er så enkelt, sier Rice, som nå er sjef for det amerikanske universitetet i Kyiv, til Newsweek.

Kan ta ut russisk artilleri

Rice argumenterer for at slik HIMARS-ammunisjon kan være med på å ta knekken på det som er kjent som ryggraden i det russiske militæret, deres artilleri. De aktuelle klaserakettene av typen M26 DCIPM vil gjøre det langt enklere for de ukrainske styrkene å ta ut russiske artilleristillinger bak frontlinjen, mener han.

Denne HIMARS-ammunisjonen har kan angripe de russiske stillingene fra en rekkevidde på 45 kilometer, sier Rice. Ammunisjonen det ble avgjort å sende Ukraina i juli har en rekkevidde på 25 kilometer.

Ukrainske styrker som forsøker å bryte gjennom de russiske linjene må gjennom både minefelter og artillerangrep fra russisk side. Å kunne ta ut artilleriet hadde gjort jobben mye enklere, sier Rice til Newsweek.

– Russiske bataljoner ved fronten kommer til å bli utslettet, og det bakre sjiktet kommer til å bli utslettet. Vi har titusenvis av disse klasegrekettene i Tyskland som sitter og venter på å bli ødelagt. I stedet for å ødelegge dem, bare gi dem til ukrainerne. Da vil de vinne krigen, hevder han.

HIMARS står for High Mobility Artillery Rocket Systems. Her er et slikt våpensystem under en militærøvelse i Latvia i september 2022. Foto: Gints Ivuskans / AFP / NTB

Med en bismak

I juli bekreftet Ukraina å ha mottatt en våpenpakke som inneholdt klasevåpen. Klasevåpen er kontroversielt da udetonerte sprengladninger kan bli liggende i mange år etter at krigen er over.

Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen forbyr all produksjon og bruk av slike våpen. Den er nå ratifisert av 111 land, men verken USA, Russland eller Ukraina er blant disse.

Klaserakettene Rice mener USA bør gi til Ukraina slipper ut 512 eller 644 mindre eksplosiver når raketten nærmer seg målet. Klaseammunisjonen Ukraina har tilgang til for øyeblikket slipper ut 88.

Til tross for den fremtidige faren bruk av klasevåpen utgjør er Rice fast bestemt på at risikoen er verdt resultatene en slik ammunisjonstype kan drive frem.

– USA holder tilbake våpen fordi vi tror vi beskytter fremtidige ukrainske generasjoner. I mellomtiden ofrer vi den nåværende generasjonen fordi vi ikke gir dem riktig ammunisjon.