Denne artikkelen ble først publisert på forskning.no.

Atomkrig er en reell risiko som kan sette menneskehetens helse og overlevelse på spill, advarer over 100 ledende medisinske tidsskrifter i en felles lederartikkel.

– Atomvåpenstatene må eliminere atomvåpenarsenalene sine før de eliminerer oss, lyder den bombastiske uttalelsen fra anerkjente tidsskrifter som The Lancet, BMJ og New England Journal of Medicine.

Redaktørene i disse tidsskriftene legger ikke fingrene imellom når de beskriver konsekvensene:

– En storstilt atomkrig mellom USA og Russland kan drepe 200 millioner mennesker eller mer umiddelbart og potensielt forårsake en global atomvinter som kan drepe fem til seks milliarder mennesker og true menneskehetens overlevelse.

Leser Putin medisinske tidsskrifter?

Danske professor emeritus Peter Hokland er redaktør for British Journal of Haematology, som ikke publiserte lederen.

Hokland synes budskapet er bra, men tviler på at oppfordringen fra hans kolleger vil ha noen særlig effekt:

«Det er et utmerket initiativ. Men jeg tror ikke Putin leser noen av disse tidsskriftene. Derfor tviler jeg på effekten», skriver Hokland i en e-post.

Hokland, som har forsket på kreftbehandling og blodsykdommer (hematologi), undrer seg også over sammensetningen av avsendere:

«Jeg synes egentlig det er en litt merkelig blanding av tidsskrifter, der for eksempel hematologiske tidsskrifter ikke er med. Det er imidlertid vi hematologer som vil møte strålingsskader som kan føre til benmargssvikt og leukemi, noe som etter min mening kan være den største faren for en befolkning utenfor selve nedfallsområdet.»

Listen over avsendere omfatter tidsskrifter om graviditet, tarm- og endetarmssykdommer, kirurgi og forsøksdyr, i tillegg til en rekke store medisinske tidsskrifter.

Leger advart tidligere

Leger har imidlertid tatt opp kampen mot atomvåpen før, noe lederen kaller «en presserende folkehelseprioritet».

På 1980-tallet arbeidet legeorganisasjonen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) for å spre kunnskap om hvor katastrofal en atomkrig kan være.

Dette arbeidet førte faktisk til Nobels fredspris i 1985.

I 2017 gikk fredsprisen til personene bak en kampanje som førte til en FN-traktat om forbud mot atomvåpen.

Den gang fikk nobelprisvinnerne råd fra blant andre IPPNW og World Association of Medical Editors. Det fremgår av den nye advarselen fra de medisinske tidsskriftene.

Referanse:

Kamran Abbasi mfl.: Reducing the Risks of Nuclear War—The Role of Health Professionals. JAMA Network, 2023. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2023.3275

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.