I 2020 kom det et nytt regelverk fra FNs internasjonale maritime organisasjon (IMO) for å kutte utslipp fra skipstrafikken.

De nye reglene har ifølge Science Magazine kuttet svovelforurensningen fra skipene med mer enn 80 prosent og forbedret luftkvaliteten verden over.

Men de har også skapt et aldri så lite klimaparadoks: For forskere har nå funnet ut at de særegne skyene skapt av skipsutslipp har en helt spesiell effekt på jorden.

Ved å reflektere sollyset bidrar de til å kjøle ned planeten.

Slik ser de ut:

Skyene kalles på engelsk for «ship tracks» Foto: Nasa / Reuters / NTB

Går feil vei



«Vi endrer skyene», sier Duncan Watson-Parris, om de nye utslipps-reglene, ifølge Science Magazine som omtaler saken i sin siste utgave. Watson-Parris er atmosfærisk fysiker ved Scripps Institution of Oceanography.

I en studie konkluderte han og kollegaer med at forurensningen fra skipstrafikk kan påvirke skyene til å ha en nedkjølingseffekt som er omtrent dobbelt så sterk som det man tidligere beregnet for.

Forskerteamet hans fant imidlertid ut at noen av skyene – av typen kumulus – ikke hadde blitt særlig endret siden IMO-reglene kom på plass.

De spesielle skyene

Hvis du ser for deg skipstrafikken på havet, er nok det første du tenker på et hav og et skip.

Det du kanskje ikke tenker på, er at skipene vanligvis slipper ut sulfat- eller saltpartikler som stiger til himmels.

Enda mer ukjent er det nok at dette utslippet faktisk påvirker skyene.

Ekstremt forenklet blir de lavtliggende skyene, som følger i kjølvannet av skipene, skapt og lysnet av sulfat-partiklene fra skipene, som gjør at damp kan kondensere til små og mange dråper. Dette gjør de lyse og reflekterende.

Atlanterhavet

En annen forsker Tianle Yuan, ved NASAs Goddard Space Flight Center, forsker på samme fenomen.

– Dette året har vært galskap.

Slik beskriver han situasjonen i havet for øyeblikket. Han har sammen med kollegaer nylig slippet en studie på effekten av disse skyene.

Forskerne ved NASAs senter studerer skyene som følger i kjølvannet av skipstrafikken. Foto: Nasa / AFP / NTB

Forskningsartikkelen, som ifølge Science nå er under fagfellevurdering, hevder at det nye IMO-regelverket som drastisk har kuttet utslipp fra skip, samtidig har bidratt til global oppvarming med 0,1 watt per kvadratmeter.

Yuan sier til Science at færre skyer som følge av reduserte utslipp, har skylden for mye av oppvarmingen av Atlanterhavet denne sommeren.

Nord-Atlanteren er en populær fartsåre for skip, og til tross for at det lenge har blitt ropt varsku om stigende havtemperatur, så har dette havområdet tidligere ikke varmet seg opp i samme tempo som andre havområder.

Men nå er det alvor her og.

I forrige måned var det rekordvarmt, med 25 grader i overflaten, ifølge Science.

Atlanterhavet varmes opp. Foto: Shutterstock / NTB

Peker i samme retning

Funn fra et tredje forskningsprosjekt, med forsker Michael Diamond ved Florida State University, i spissen, støtter funnene til Yuan og hans forskerteam.

Science skriver at ved å undersøke et havstrekk sørøst i Atlanteren, ble det observert at dråpestørrelsen i skyene hadde økt til den klart største størrelsen på to tiår etter at utslippene ble redusert. I en forskningsartikkel fra juli beregner Diamond at IMO-reglene har bidratt til global oppvarming.

Kutt av skipsutslipp forbedret luftkvaliteten globalt, men hadde en uforutsett bivirkning. Illustrasjonsbilde av Jakarta. Foto: Bay Ismoyo / AFP / NTB

Fremover blir oppgaven å samle kompetanse fra flere forskere som studerer dette. Ifølge Science vil Diamond, Yuan og andre forskere starte jobben med å sammenlikne resultater senere i år, i regi av National Oceanic and Atmospheric Administration ved Det amerikanske handelsdepartementet.

En mulighet

Å forske på skyer er komplisert, men forskere ser på erfaringene fra denne uheldige utviklingen som en mulighet, forteller Science.

Nå ser forskere for eksempel på ideen om at skip i fremtiden kan skape slike spesielle skyer ved å slippe ut saltpartikler i luften for å skape mer reflekterende skyer.

Diamond mener man har funnet tydelig bevis på at menneskene kan kjøle ned planeten ved å påvirke skyene.

– Det antyder ganske sterkt at hvis man ønsket å gjøre det med vilje, så kunne man det, sier han til Science.