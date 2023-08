Tyfonen Khanun nærmer seg Japan og Sør-Korea

Tyfonen ventes å treffe Kyushu sørvest i Japan torsdag. Men området har allerede vært rammet av kraftig regnvær i en uke. På denne uken har det falt like mye nedbør som det pleier å gjøre på en hel måned, opplyser det japanske meteorologiske instituttet (JMA).

Tyfonen har på sin ferd mot Kyushu feid over Okinawa-regionen, en liten japansk øygruppe lenger sør i havet. Onsdag forflyttet uværssenteret seg i en uvanlig lav hastighet på rundt 10 kilometer i timen, og opprettholdt samtidig samme styrke. Det betyr at kraftig vind og regn vil vare lenger for områdene som tyfonen passerer.

JMA har utstedt varsel om kraftig regn og sterk vind for mange områder sør og vest i Japan. Noen togforbindelser er innstilt.

Prognosene går ut på at Khanun flytter seg videre fra Kyushu og over den korte havstrekningen til Sør-Korea senere torsdag. Der har myndighetene i forkant forberedt seg ved blant annet å evakuere en speiderleir med over 36.000 deltakere fra rundt 150 land, blant annet Norge.

Et nytt uvær, som har fått navnet Lan, har dannet seg i Stillehavet sør for Japan. Prognosene går ut på at dette kommer til å styrke seg på sin ferd mot nord og at det tidlig neste uke muligens kan berøre storbyen Tokyo.