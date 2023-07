Perus regjering lover å bruke bare lovlige midler mot demonstranter neste uke

Landets president Dina Boluarte møtte fredag høytstående embetsfolk for å diskutere behovet for å garantere demonstrantenes menneskerettigheter.

– Vi ber myndighetene om å benytte legitim makt i henhold til loven og for å garantere deltakernes trygghet og integritet, sier statsminister Alberto Otárola i en uttalelse.

Regjeringens løfte kommer etter at myndighetene ble anklaget for maktmisbruk under de voldelige demonstrasjonene som varte fra desember til mars. Menneskerettighetsgrupper dokumenterte i ettertid maktmisbruk og drap begått av sikkerhetsstyrker mot demonstranter.

Peru har vært preget av uro siden tidligere president Pedro Castillo ble avsatt og pågrepet i desember etter at han prøvde å oppløse nasjonalforsamlingen.

En rekke grupper på venstre fløy, samt fagforeninger, varsler nye demonstrasjoner fra 19. juli. De krever at Boularte går av, at nasjonalforsamlingen stenges ned, at det holdes nyvalg, og de krever i tillegg at Peru må få ny grunnlov.

Arrangørene sier de regner med at tusener av mennesker vil stille opp i hovedstaden og områdene lenger sør, der landets største gruver ligger. Politiet opplyser at 8.000 politifolk skal utplasseres for å hindre mulige sammenstøt.

– Vi oppfordrer folk som ønsker å benytte seg av forsamlingsretten, retten til å demonstrere og til å protestere, om å gjøre det på fredelig vis, sier Otárola.