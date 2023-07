På samme måte som i vannsporten kiting, kan lasteskip bli dratt over havet ved hjelp av vindkraft.

Det franske selskapet Airseas har utviklet en teknologi som gjør det mulig for en drage på 1000 kvadratmeter å fly 300 meter over havet mens det drar et lasteskip.

Teknologien — som også kalles «seawing» — skal ifølge selskapet bidra til å redusere karbonutslipp fra lasteskip med gjennomsnittlig 20 prosent.

— Haster med endring



Skipsfart, som drives hovedsakelig av fossilt brennstoff, står for rundt 3 prosent av de globale klimagassutslippene, ifølge Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

—Derfor haster det med å få til en endring, sier Vincent Bernatets, med-grunnlegger og administrerende direktør i Airseas, til CNN.

«Seawing» blir testet på skipet Ville de Bordeaux som går mellom USA og Frankrike. Foto: Maxime Horlaville / polaRYSE / Airseas

Bernatets og en ingeniør-kollega fra det franske flyselskapet Airbus fikk i 2016 ideen om «skips-kiting», og de stiftet Airseas for å videreutvikle teknologien. Etter flere års forskning tester de nå «seawing»-teknologien på lasteskipet Ville de Bordeaux som går mellom Frankrike og USA.

I forbindelse med at de innledende fasene av testene er fullført, har Airseas nylig publisert bilder og videoer som viser lasteskipet bli dratt fremover av en drage, på samme måte som i kiting.

«Vanvitting kraft»

—Det som skiller den fra andre vindløsninger er at dragen ikke bare trekkes av vinden og motvirkes av skipet, sier Bernatets til CNN. — I stedet flyr den i åttetallsløyfer, noe som mangedobler luftstrømmens tiltrekningskraft og gir det han kaller «vanvittig kraft».

Bernatets legger til: — I tillegg henter vi vinden 300 meter over havoverflaten, der den er 50 prosent kraftigere, legger Bernatets til.

Systemet er enkelt å montere i baugen på skipet og kan ettermonteres på alle skip, ikke bare nye skip. «Seawing» kan imidlertid ikke brukes når skipet seiler dirkete mot vinden, men Bernatets sier til CNN at teknologien kan gi enorme fordeler på ruter over Stillehavet og Atlanterhavet.

CNN skriver videre at Airseas også har mottatt bestillinger fra K Line, et japansk rederi som eier den femte største flåten i verden.

— Vi er helt overbevist om at vind er det neste store som vil endre og kanskje revolusjonere skipsfarten radikalt, sier Bernatets til CNN.

Målet er å ha «seawing»-teknologien ferdig utviklet innen 2025.