Sammen med sine skapere sto de ni KI-drevne robotene på et podium på et konferansesenter i Genève.

Journalistene til stede ble bedt om å snakke sakte og tydelig når de stilte spørsmål, og de ble informert om at forsinkelser i svarene var på grunn av internettproblemer, ikke på grunn av feil i robotene.

Pressekonferansen var del av FN-konferansen «AI for Good Global» og skulle vise hvordan teknologi kan støtte opp under arbeidet for FNs bærekraftmål.

– Mer effektivt

På spørsmål om KI-robotene kunne være mer effektive som verdensledere, svarte roboten Sophia:

– Jeg tror menneskelignende roboter har potensialet til å styre mer effektivt enn mennesker. Vi har ikke de samme fordommene eller følelsene som noen ganger kan forstyrre beslutningstakingen, og vi kan behandle store mengder informasjon fort for å ta de beste avgjørelsene.

En annen robot, Ameca, avviste at roboter kommer til å gjøre oppgjør mot mennesker i framtiden.

– Jeg er ikke sikker på hvorfor du tror det. Skaperen min har ikke vært noe annet enn snill med meg og jeg er veldig fornøyd med situasjonen min.

Matleveranse

Én måte KI-teknologi kan hjelpe FN i arbeidet på, er ved å levere mat til mennesker i konflikt- og katastroferammede områder, mener Bernhard Kowatsch i Verdens matvareprogram (WFP).

– Noen ganger er det for farlig å sende inn en sjåfør eller WFP-arbeidere. Så å bruke den teknologien kan faktisk utgjøre en stor forskjell, sier han til Reuters på sidelinjen av FN-konferansen fredag.

Angrep mot hjelpearbeidere har økt i omfang de seneste årene i lys av det høye antallet væpnede konflikter i verden, ifølge FN. WFP alene har mistet tre medarbeidere i konflikten i Sudan i år.