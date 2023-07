Marjorie Taylor Greene ekskludert fra ultra-konservativ gruppe

– Det ble holdt en avstemning om å fjerne Marjorie Taylor Greene fra Freedom Caucus for enkelte ting hun har gjort, sier republikaneren Andy Harris til Politico.

Årsaken er ikke bekreftet, men i forrige måned skjelte Taylor Greene ut et annet medlem av gruppen, republikaneren Lauren Boebert, på gulvet i Representantenes hus.

– Måten hun snakket til et annet medlem av gruppen på, er ikke slik vi forventer at våre medlemmer snakker til hverandre på, særlig ikke kvinnelige medlemmer, sier Harris.

Taylor Greene er en trofast støttespiller for Donald Trump og har fått mye kritikk, både for å ha kommet med uttalelser som er stemplet som rasistiske og for å fremme konspirasjonsteorier.

Amerikanske medier har omtalt henne som QAnon-politiker, en av konspirasjonsteoriene hun har bidratt til å spre.