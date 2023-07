Valerij Zaluzjnyj opprørt over kritikk fra Nato-allierte: – Det gjør meg forbannet

Sjefen for Ukrainas væpnede styrker, Valerij Zaluzjnyj, viser respekt til ofrene etter en helikopterulykke under en avskjedsseremoni i Kyiv, Ukraina, lørdag 21. januar 2023. Foto: Efrem Lukatsky / AP