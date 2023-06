Tusener i prideparade i Polens hovedstad

Gatene var fylt av mennesker med regnbueflagg, ballonger, plakater og bannere med krav om økt likestilling og flere rettigheter.

Michal Niepielski, en 60 år gammel radiotekniker fra Krakow, forteller til nyhetsbyrået AFP at han og partneren hans har deltatt i Likestillingsparaden, som prideparaden heter i Polen, hvert år i 18 år.

– Nå ser jeg positive endringer i Polens sosiale klima. De første årene vi deltok, måtte vi gjemme flagg og alle andre ting med regnbuemotiv etter paraden for å unngå å bli angrepet utenfor bykjernen. Nå er ting helt annerledes, sier han.

Men Niepielski legger til at han er bekymret for at myndighetene vil trappe opp retorikken mot LHBTQ-bevegelsen fram mot høstens valg.

Polens konservative regjeringsparti Lov og Rettferdighet (PiS) har en svært restriktiv holdning til LHBTQ-samfunnet. Ekteskap mellom likekjønnede par er ikke lov i Polen, og kampen for økte rettigheter for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og skeive, er ifølge PiS en trussel mot den katolske kirken og mot tradisjonelle familieverdier.