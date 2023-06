I en video publisert mandag av Ukrainas sikkerhetstjeneste beskriver to russiske krigsfanger hvordan militære enheter fra Russland land skyter mot egne tropper som trekker seg tilbake.

De to mennene ble angivelig fanget mens de kjempet i krigen i Ukraina. En av de to krigsfangene ble identifisert av Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) som en «mitraljøseskytter» i Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB).

I et intervju med SBU, sier den anonyme FSB-operatøren at han hadde fått ordre om å skyte mot desertører i Ukraina.

– Jeg stod på den andre linjen og tillot ikke angrepsstyrkene å trekke seg tilbake. Ordren var å skyte for å drepe i tilfelle de trakk seg tilbake, sier russeren.

SBU omtaler den andre mannen som en soldat i «Z-angreps»-enheten, som angivelig sier at han var redd for at hans medsoldater ville drepe ham hvis han flyktet fra kamp.

Derfor bestemte han seg for å overgi seg til ukrainske styrker.

Derfor viser ABC Nyheter de brutale videobildene Det er alltid en balansegang hvor mye det er riktig å vise fra virkelige voldelige hendelser.



ABC Nyheter strekker seg lenger i å vise eksplisitte bilder av vold, også drap og henrettelser, fra krigen i Ukraina enn fra andre deler av virkeligheten vi til enhver tid rapporterter om og fra.



Bakgrunnen er at vi vurderer det som særlig vesentlig å vise krigens sanne, brutale ansikt, spesielt når det er bilder som er med på å dokumentere kontroversielle forhold og forhold som er vesentlige for å tegne et bilde av alt fra metoder og strategi til grad av voldsbruk og brutalitet i en av de verste væpnede konfliktene i den vestlige verden siden siste verdenskrig.

Barriere-tropper

– Etter å ha ankommet der, fikk vi ingen instruksjoner, de fortalte oss å komme oss inn i bushen og skjule oss for «fuglene». Det er droner. I tilfelle vi bestemte oss for å trekke oss tilbake, ble vi fortalt at det er blokkerende enheter bak oss. De vil skyte enhver som flykter, sier soldaten.

Russiske frivillige gjennomgår trening i Rostov, Russland, 6. desember 2022. Russiske styrker har sannsynligvis enheter i Ukraina som truer med å skyte sine egne tilbaketrekkende soldater for å tvinge frem offensiver, ifølge det britiske forsvarsdepartementet. Illustrasjonsfoto. Foto: AFP / NTB

Ifølge det ukrainske statlige nyhetsbyrået Ukrinform skal FSB-medlemmet ha ledet en «blokkeringsenhet». Enhetene, noen ganger kalt «barriere-tropper», har i oppgave å håndheve militær disiplin, noe som inkluderer å hindre soldater fra å rømme fra kamp.

I et innlegg om krigsfangenes kommentarer på sin nettside, sier SBU at de tidligere har avlyttet kommunikasjon, fra en uspesifisert dato, som angivelig bekrefter Russlands bruk av «blokkeringsenheter».

Gjennom hele krigen

Innrømmelsene fra krigsfangene kommer samme uke som en ukrainsk Telegram-kanal publiserte droneopptak som angivelig viser tre russiske soldater som skyter mot tilbaketrekkende medsoldater.

Denne videoen ble lagt ut av ble lagt ut av «Ishi Svoikh», også kjent som «Look for Your Own», et prosjekt opprettet med støtte fra Ukrainas innenriksdepartement. Prosjektet ble etablert for å dele bilder og dokumenter av russiske inntrengere som ble fanget og drept i Ukraina, for å hjelpe deres pårørende med å finne dem.

Kyiv Post skriver at det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN har verifisert videoen og identifisert soldatene som åpnet ild som barrieretropper.

Ifølge Jason Jay Smart, en politisk rådgiver om post-sovjetisk og internasjonal politikk har "russere som skyter sine egne tropper har en lang tradisjon i russisk militærhistorie, som har vært vanlig gjennom hele denne krigen.