New York og andre byer nordøst i USA ble i forrige uke tåkelagt av røyk fra massive skogbranner i Canada. I begge landene var luften helseskadelig i store områder.

– Jeg kan smake luften, skrev legen Ken Strumpf i byen Syracuse på Facebook.

I Canada pågår over 400 skogbranner. Canadiske brannmannskaper kjemper mot flammene, med hjelp fra kolleger fra USA, Australia , Sør-Afrika og flere andre land.

– Vi opplever flere og flere av disse brannene på grunn av klimaendringene, skrev statsminister Justin Trudeau på Twitter nylig.

Han mener canadierne må tenke nøye gjennom hvordan de bedre kan håndtere en ny virkelighet med mer ekstremt vær.

En brannmann forsøker å slukke en gressbrann i Kamloops i British Columbia, vest i Canada, i forrige uke. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP / NTB

Enda varmere

Ikke bare canadierne må gå i tenkeboksen. Store deler av kloden opplever hyppigere ekstremvær som følge av den globale oppvarmingen.

I tillegg er værfenomenet El Niño i ferd med å utvikle seg. Amerikanske forskere fastslo i forrige uke at El Niño har oppstått, for første gang på sju år.

Den globale temperaturen kan dermed få et ekstra løft i år og neste år, og tørkefaren kan øke i en rekke områder.

Blant disse områdene er Sørøst-Asia og Australia. Også vestlige og nordlige deler av Canada kan få tørrere vær som følge av El Niño. Og nedbørsmangel bidrar til høyere skogbrannfare.

I år begynte skogbrannene i Canada tidligere enn normalt, og i flere provinser har omfanget vært langt større enn normalt – samtidig som en rekke varmerekorder er slått.

En mann tar bilde av One World Trade Center i New York, innhyllet i røyk fra brannene i Canada. Foto: J. David Ake / AP / NTB

Nærmer seg rekord

1,1 millioner hektar, et område større enn Rogaland, er så langt svidd av i provinsen Alberta. Det betyr at Alberta nærmer seg brannrekorden for et helt år – selv om vi bare er i juni.

Også i den mindre provinsen Nova Scotia på østkysten har det brent mer enn det som er normalt i løpet av et år. Samlet sett har et område større enn Belgia brent ned i Canada så langt i 2023.

Dette er omtrent tolv ganger så mye som normalt det siste tiåret, ifølge BBC. Til sammen har det vært flere enn 2.200 skogbranner, et antall som skal være rekordhøyt såpass tidlig på året.

– Dersom vi fortsetter i samme spor som nå, kan dette helt klart bli Canadas verste skogbrannsesong noensinne, sa Canadas naturressursminister Jonathan Wilkinson nylig.

– Varmere hver sommer

Mens store områder i Canada har stått i brann, har en rekke land i Asia vært rammet av en ekstrem hetebølge. Den har vart i flere måneder og ført til at over tusen varmerekorder er blitt slått, ifølge Washington Post.

Både India, Bangladesh, Thailand, Laos, Vietnam og Kina har vært berørt av situasjonen. Heten i Kina kom under ett år etter den voldsomme hetebølgen i landet i fjor sommer – og i Shanghai ble en over hundre år gammel varmerekord slått i mai.

– Det føles som somrene blir mye varmere hvert eneste år, sa en innbygger i Shanghai til nyhetsbyrået AFP.

Temperaturene og luftfuktigheten i Thailand og Laos i april ville vært nesten utenkelig hvis ikke klimaet var i endring, ifølge forskergruppen World Weather Attribution.

Beregningene tyder på at hetebølgen i India ble 30 ganger mer sannsynlig som følge av de menneskeskapte klimaendringene.

Utslipp fra brannene

Samtidig som klimaendringene øker skogbrannfaren, fører skogbranner til utslipp av klimagassen CO2.

Hvis skogen senere vokser opp igjen, er utslippet bare «midlertidig». Men det tar mange år før all CO2-en er sugd opp av de nye trærne.

Så langt i år har det vært uvanlig høye klimautslipp fra skogbranner på den nordlige halvkule, ifølge EUs atmosfæreovervåkingstjeneste. I flere canadiske provinser var utslippene rekordhøye i mai.

I provinsen Saskatchewan var utslippene ti ganger så høye som da den gamle rekorden ble satt.

På den andre siden av Atlanterhavet har Spania vært rammet av en lignende situasjon. Klimautslippene fra skogbranner i Spania i mars tangerte den gamle rekorden fra 2012.

De uvanlige vårbrannene i Spania kom i kjølvannet av tørke og en lang rekke varmerekorder. Våren i landet var den varmeste som noen gang er registrert.

Verre enn i fjor?

Også den spanske vinteren var varm og tørr, og 2022 var det varmeste året som så langt er registrert både i Spania, Frankrike og Storbritannia.

Sommeren i fjor var preget av ekstrem tørke og historiske hetebølger både i Europa og Kina. Elver tørket inn, store mengder skog brant ned, og vannmangel rammet strømproduksjonen i europeiske land. Den europeiske sommervarmerekorden, som var ett år gammel, ble grundig slått.

Minst 15.000 europeere døde som følge av varmen, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

At El Niño nå er under oppseiling, har ført til bekymring for at sommeren 2023 kan bli enda mer ekstrem.

– Mye tyder på at vi står overfor den mest dramatiske klimasommeren i manns minne, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK i forrige måned.

Han advarte om økende risiko for tørke, ødelagte avlinger, og skogbranner i Australia, Hellas, Spania og Canada.

Skogbrannfare i Norge

Mens store områder i Canada allerede står i brann, advarer brannmannskaper i Tyskland om høy skogbrannfare nord og øst i landet i sommer.

Tyske meteorologer venter solskinn og vind, ifølge nyhetsbyrået DPA. Samtidig er bakken ekstremt tørr.

I Norge er det høy skogbrannfare på Sør- og Østlandet, og det er innført forbud mot åpen ild i Romerike, Follo og Østfold.

Nylig meldte NRK at norske brannfolk trener på nye slukningsmetoder fordi de venter verre branner som følge av klimaendringene.

Røykpartikler fra de enorme brannene i Canada har nådd helt fram til Sørlandet, ifølge forskningsinstituttet NILU. Men det er snakk om små mengder, og partiklene vil neppe vil være helseskadelige for folk i Norge.