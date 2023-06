Tusenvis fanget i flomvannet i russiskokkuperte områder i Ukraina

– Vi er redde for å dø her og at ingen vil vite om det, sier 19 år gamle Jektarina But med skjelvende stemme i et kort telefonintervju med nyhetsbyrået AP.

I dagevis har 19-åringen sittet på et loft sammen med bestefaren på 83 og et eldre ektepar i den russiskokkuperte byen Olesjky, som ligger rett sør for Kherson på motsatt side av Dnipro-elven. De har verken vann, mat eller strøm. Men hjelpen lar vente på seg.

– Tar båtene

For russiske styrker beslaglegger båtene til ukrainske redningsmannskaper, hevder både de som sitter fast, og ukrainske redningsfolk. Noen sier at de russiske soldatene bare sikrer hjelp til folk med russiske pass.

– Russiske soldater står ved kontrollpostene og hindrer redningsmannskaper i å nå de hardest rammede områdene. De tar båtene, sier Jaroslav Vasilijev, som jobber som frivillig.

– De er redde for sabotører og mistenker alle, føyer han til.

Opplysningene er foreløpig ikke verifisert.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Så langt har rundt 6.000 mennesker blitt evakuert fra Kherson og omkringliggende landsbyer, ifølge ukrainske myndigheter. Foto: Libkos / AP

Hevder Russland står bak



Natt til tirsdag ble Kakhovka-demningen trolig sprengt, og siden da har vannivåene i det store Kakhokva-reservoaret falt med nesten 5 meter. Ukrainske myndigheter hevder det var bevisst sabotasje, og at de har beviser for at Russland sto bak sprengningen.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU sier de etterforsker saken som en krigsforbrytelse og økologisk masseødeleggelse.

Russland hevder på sin side at det var en ukrainsk rakett som ødela demningen.

I mellomtiden kan Jekaterina og bestefaren kan bare vente, sammen med de trolig tusenvis av andre som er fanget i flomvannet som nå dekker minst 600 kvadratkilometer i Kherson-regionen. Nå er også Jekaterinas telefon i ferd med å gå tom for batteri.

– Alt rundt oss er oversvømt. Men det kommer fortsatt ikke noe hjelp, forteller hun.

Bestefaren fikk nylig slag og er i ferd med å gå tom for medisiner. Den eldre kvinnen som også sitter på loftet, har vanskelig for å bevege seg rundt, ifølge tenåringen.

Over 1.000 rop om hjelp

De ukrainske hjelpegruppene har fått inn over 1.000 henvendelser fra folk som ber om hjelp, for det meste i Olesjky og byen Hola Prystan like ved.

En kvinne som jobber for en av gruppene, men som ikke ønsker å oppgi navnet sitt i frykt for russiske represalier, sier til AP at de hadde lett etter en navngitt person.

– Vi fant ham. Død, dessverre, sier hun.

Så langt er 16 personer antatt omkommet, men antallet er ikke verifisert av uavhengige kilder. Olesjkys ukrainske ordfører Jevhen Rysjtjuk sier at lik nå flyter i vannet.

Selv om vannstanden har begynt å falle, er 90 prosent av byen fortsatt oversvømt, ifølge Rysjtjuk.

Viktoria Mironova-Baka, som nå bor i Tyskland, sier hun har vært i telefonkontakt med slektninger i de flomrammede områdene. På et annet loft i Olesjky, som har rundt 24.000 innbyggere, har bestemoren, en tante og et titall andre søkt ly for flomvannet.

– De sier at russiske soldater kom opp til huset, men de kunne bare ta med seg dem med russiske pass, forteller hun.

Ifølge ukrainske tjenestemenn har mer enn 6.000 personer blitt evakuert fra Kherson og omkringliggende landsbyer. Men det sanne omfanget av flomkatastrofen er ennå ikke kommet for en dag.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ordfører Jevhen Rysjtjuk har måttet flykte fra Olesjky, men holder fortsatt tett kontakt med innbyggerne i byen. Foto: Sam Mcneil / AP

Går til angrep

Tragedien er ikke blitt mindre ved at Russland i tillegg har gjennomført en rekke artilleriangrep i de flomrammede områdene, inkludert Kherson der redningsmannskaper og frivillige jobber med å dele ut nødhjelp.

Flere steder der evakuerte har samlet seg, er blitt truffet, og minst ni mennesker ble såret, ifølge ukrainske tjenestemenn.

Russland hevder på sin side at også Ukraina har angrepet flomrammede områder som Russland kontrollerer. Ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov har russiske redningsmannskaper jobbet under «konstante angrep» fra Ukraina.

– Folk som er rammet av flommen, har blitt drept i angrepene, blant dem en gravid kvinne, hevder han.

Russland sier har evakuert 4.000 mennesker, og at de gjør alt de kan for å hjelpe de flomrammede. Men det avvises av Rysjtjuk. Han hevder at folk som har forsøkt å forlate området, i stedet er blitt tvunget tilbake av russiske soldater.

Rysjtjuk måtte selv flykte fra Olesjky etter at russiske styrker forsøkte å tvinge ham til å samarbeide. Men han har fortsatt tett kontakt med byens innbyggere, skriver AP.