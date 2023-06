Zelenskyj melder om framskritt i Donetsk

Ukrainske soldater skyter mot russiske mål i lufta ved fronten nære Bakhmut i Donetsk-regionen. President Volodymyr Zelenskyj sa torsdag at det er gjort framskritt i regionen. Tidligere samme dag meldte amerikanske medier at den lenge ventede motoffensiven er i gang. Foto: Iryna Rybakova via AP / NTB