Trump krever ny rettssak i overgrepssak

Skribenten E. Jean Carroll gikk i fjor til sivilt søksmål mot Trump og anklaget ham for å ha voldtatt henne i prøverommet på et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet.

Carroll anklaget ham også for å ha ærekrenket henne da han beskyldte henne for å lyve etter at hun sto fram med anklagene.

En jury i New York ga i forrige måned Carroll medhold langt på vei og påla Trump å betale henne nesten 5 millioner dollar i erstatning.

Trump anket kjennelsen i det sivile søksmålet og krever nå en ny rettssak.

Trumps advokater hevder at erstatningen på 2 millioner dollar, som var knyttet til voldtekten, var for høy og at erstatningen på 2,7 millioner dollar som var knyttet til ærekrenkelse var «ren spekulasjon».

