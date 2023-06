Angrepet på Kakhovka-demningen i Ukraina nær et vannkraftverk tyder på at Moskva forbereder seg på å miste kontrollen over Krim, mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Kakhovka-demningen, som ligger ved Dnepr-elven i den russisk-kontrollerte Kherson-regionen i Sør-Ukraina, ble sprengt i stykker etter flere eksplosjoner på tirsdag.

Russland nekter ansvar og anklager i stedet Ukraina for å ha sprengt demningen.

Ettersom demningen forsyner Krim-halvøya med ferskvann, har ødeleggelsen ledet til spekulasjoner at Russlands president Vladimir Putin har gitt opp det omstridte territoriet, som ble annektert av Russland i 2014.

Les alt om krigen i Ukraina her!

Se video: Demning-katastrofe: Over 40.000 rammet:

Russland vil betale

Zelenskyj beskriver ødeleggelsen av Kakhovka-demningen som en krigsforbrytelse og et eksempel på «økocid» i en tv-sendt tale til Ukraina tirsdag kveld.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky i en pressekonferanse under European Political Community (EPC)-toppmøtet i Bulboaca 1. juni. Foto: Daniel Mihailescu / AFP / NTB

Ordet «økocid» har sine røtter i det greske ordet oikos (hjem) og det latinske cadere (å drepe) og beskriver alvorlig ødeleggelse av naturmiljøet.

I talen sin forteller Zelenskyj at «Russland vil betale for forbrytelsene sine», samtidig som han antydet at Putins styrker snart vil «flykte» fra Krim.

– Det faktum at Russland med vilje ødela Kakhovka-reservoaret, som er kritisk viktig, spesielt for å levere vann til Krim, viser at de russiske okkupantene allerede har innsett at de også må flykte fra Krim, sier Zelenskyj.

«Ukraina vil få tilbake alt som tilhører landet, og det vil få Russland til å betale for det de har gjort», fortsatte presidenten.

Zelenskyj spådde at ukrainske styrker ville «gjenopprette normalt liv» på Krim etter å ha jaget ut russiske okkupanter og fått kontroll over halvøya igjen.

– Et klassisk trekk

Eksperter foreslår at Russland ødela demningen som et strategisk trekk for å bremse en ukrainsk motoffensiv, men uttrykker skepsis til ideen om at Putin frivillig vil gi opp kontrollen over Krim.

– Dette signaliserer på ingen måte at Putin gir opp Ukraina. Krim var en stor seier, og Russland holde fast ved den for enhver pris, sier tidligere U.S. Marine Corps oberst Mark Cancian.

Cancian legger til at han tror at russerne sprengte demningen for å utvide vannbarrieren i møte med et mulig Ukrainsk angrep over Dnepr. Han forteller at det vil være et klassisk defensivt trekk som andre land ofte har gjort tidligere.