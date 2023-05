Ugandas president vedtar dødsstraff for homofile

Loven er en av verdens strengeste mot LHBT-personer, og vil blant annet gjøre at homoseksuelle handlinger kan straffes med døden.

– Jeg oppfordrer nå de som har plikt under loven til å utføre mandatet som er gitt dem. Folket i Uganda har talt, og det er din plikt å håndheve loven på en rettferdig og standhaftig måte, skriver parlamentsleder Anita Among på Twitter.

Dødsstraffen vil gjelde for «serieforbrytere» og for å ha sex med funksjonshemmede av samme kjønn, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW).

Museveni skulle opprinnelig vedta loven i slutten av april, men han sendte den da tilbake til nasjonalforsamlingen for en ny vurdering. Det var ikke fordi han selv var imot lovforslaget, men fordi han mente at skeive som har gitt opp sitt tidligere liv som homofil, burde få en ny sjanse og at dette burde tydeliggjøres i loven.

Loven har blitt fordømt av FN, vestlige styresmakter, bedrifter og menneskerettighetsorganisasjoner.

Homofili er ulovlig i Uganda, noe det også er i over 30 andre afrikanske land.