Målsettingen er å klare denne bragden på under seks måneder, noe som vil være verdensrekord. Og hun ligger meget godt an – på bare litt over en måned har hun kommet halvveis, med sju topper.

Det er Nimsdai Purja som innehar rekorden. I 2019 brukte han 189 dager på å bestige alle verdens fjell over 8000 meter – til sammen 14 topper.