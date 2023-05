Det er potensmiddel med virkestoffet tadalafil, i Norge kjent under merkenavnet Cialis, som i høye doser ga den ønskede virkning.

Dette reseptbelagte potensmiddelet har i mange år vært mer solgt i Norge enn det mer kjente produktet Viagra.

Tydelig forbedring

Den svenske studien var en såkalt pilotstudie. Den omfattet kun 12 menn og seks kvinner med diabetes type 2.

Studien viste at deltagerne fikk en klar forbedring av den langsiktige kontrollen med blodsukkeret, da fikk tadalafil. Den samme effekten viste seg ikke da pasientene fikk placebo, altså juksemedisin.

– Vi så en veldig tydelig forbedring av langtidssukkeret som vi ikke kunne ha drømt om etter bare seks ukers tilleggsbehandling hos pasienter med velkontrollert diabetes type 2, sier professor Per-Anders Jansson ved Göteborgs universitet i en pressemelding.

Virket på langtidsblodsukkeret

Forskerne målte mengden HbA1c i blodet hos pasientene. HbA1c kalles også langtidsblodsukker.

Tadalafil har potensial til å utfylle behandlingen som i dag gis for diabetes type 2, mener de svenske forskerne. Dette er spesielt aktuelt for menn som også har impotens. Over 70 prosent av menn med type 2 diabetes og fedme utvikler impotens, ifølge forskerne.

Forskerne så at tadalafil økte blodstrømmen i skjelettmuskulatur, hjerte og fettvev. Studien viste også positiv effekt på leveren.

Forskerne i Gøteborg understreker at denne pilotstudien må følges opp med større studier der flere pasienter behandles over lenger tid.

Advarer mot selvmedisinering

Hovedforskjellen på Cialis (tadalafil) og andre potenslegemidler som Viagra, er at Cialis virker i kroppen i opptil 36 timer. Viagra har langt kortere virketid. Mens Viagra nå kan kjøpes uten resept i Norge, så kan legemidler med tadalafil bare fås med resept fra lege.

Professor Jansson advarer sterkt mot at diabetikere eller andre selvmedisinerer seg med tadalafil.

– Det er fordi det i verste fall kan være livstruende i kombinasjon med enkelte andre legemidler. Disse medisinene er reseptbelagte og skal alltid foreskrives av behandlende lege, sier Per-Anders Jansson.

