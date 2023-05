Tiltalen inneholder en rekke rystende påstander, og Giuliani risikerer nå å måtte betale den kvinnelige medarbeideren 10 millioner dollar i oppreisning, tilsvarende rundt 106,4 millioner kroner.

Kvinnen begynte å jobbe for Giuliani i januar 2019 som direktør for forretningsutvikling. Hun hevder at 79-åringen gjorde arbeidsmiljøet hennes «uutholdelig» og at han tvang henne til å gi ham oralsex i hans leilighet.

I søksmålet står det blant annet at Giuliani ofte krevde at hun utførte oralsex på ham mens han var på telefon med blant annet daværende president Donald Trump fordi det fikk ham til å «føle seg som Bill Clinton».

Pålagt å jobbe naken

Giuliani skal også ofte ha krevd at kvinnen jobbet naken, i bikini eller kledd i korte shorts med et amerikansk flagg på, som han selv hadde kjøpt til henne.

– Han gjorde det klart at det å tilfredsstille hans seksuelle behov var et «absolutt krav» i jobben hennes, heter det i søksmålet.

Søksmålet hevder videre at Giuliani gjentatte ganger startet videosamtaler med kvinnen fra sin egen seng mens han «synlig fiklet med seg under et hvitt laken» og at han ved flere anledninger kom med sexistiske, rasistiske og antisemittiske bemerkninger under innflytelsen av alkohol.

Omdømme i fritt fall

I tillegg til seksuelle overgrep beskyldes Giuliani for lønnstyveri. Han skal ha holdt tilbake kvinnens lønn og sagt at ansettelsesforholdet måtte holdes «hemmelig» til han var formelt skilt fra sin kone.

En talsperson for Giuliani sa mandag at advokaten avviser anklagene på det sterkeste og at han forbereder seg til å forsvare seg selv.

Giuliani var borgermester i New York i åtte år og vant stor nasjonal anerkjennelse for jobben han gjorde i kjølvannet av terrorangrepet 11. september 2001.

Advokatens omdømme har imidlertid falt kraftig de siste årene, mye på grunn av hans promotering av konspirasjonsteorier om at presidentvalget i USA i 2020 ble «stjålet» fra Trump.